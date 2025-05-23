В Zenless Zone Zero раздадут бесплатного персонажа S-ранга — детали со стрима версии 2.0

Студия HoYoverse официально представила обновление 2.0 для Zenless Zone Zero. Новая версия с подзаголовком «Там в облаках встаёт заря» выйдет 6 июня 2025 года, одновременно с этим ZZZ станет доступна на Xbox.

Трейлер и сюжет

После завершения первой сюжетной главы игроков ждёт новое захватывающее приключение вдали от родного города Нью-Эриду. В поселении Файлюм прокси ждут колоритные заведения, а также храм Суйбянь, которым нужно будет управлять игрокам.

Видео доступно на YouTube-канале Zenless Zone Zero. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Персонажи и баннеры Zenless Zone Zero 2.0

В версии 2.0 в игре появятся два новых персонажа S-ранга — Цзюй Фуфу и Исюань. Получить их можно будет в ходе временных баннеров, одновременно будут доступны старые легендарные герои.

Кроме того, в первой половине обновления можно будет получить нового A-героя Пань Иньху.

Первая половина (с 6 июня) — Исюань + реран Астры.

Вторая половина (с 27 июня) — Цзюй Фуфу + реран Цезарь.

Исюань также получит альтернативный скин.

Фото: HoYoverse

Награды к годовщине ZZZ

Выход нового большого патча совпадёт с юбилеем — один год с релиза игры. В честь этого разработчики подготовили для игроков ряд подарков:

бесплатный персонаж S-ранга;

амплификатор S-ранга;

1 600 полихромов;

эксклюзивный аватар и титул.

За выполнение дополнительных заданий и участие в событиях патча игроки могут дополнительно получить 20 шифрокопий, 10 банбулетов и новый костюм для главного героя.

Фото: HoYoverse

Другие изменения

В версии 2.0 вместе с расширением Нью-Эриду и каверн появится новая 3D-карта и улучшенная система навигации, которая сделает исследование игрового мира удобнее. Новые маяки разлома позволят восстанавливать выносливость, возрождаться, телепортироваться и так далее.

В игре также появится новый боевой контент и предметы для развития персонажей — драйв-диски, амплификаторы и банбу.