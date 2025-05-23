В Zenless Zone Zero раздадут бесплатного персонажа S-ранга — детали со стрима версии 2.0

Студия HoYoverse официально представила обновление 2.0 для Zenless Zone Zero. Новая версия с подзаголовком «Там в облаках встаёт заря» выйдет 6 июня 2025 года, одновременно с этим ZZZ станет доступна на Xbox.
Трейлер и сюжет
После завершения первой сюжетной главы игроков ждёт новое захватывающее приключение вдали от родного города Нью-Эриду. В поселении Файлюм прокси ждут колоритные заведения, а также храм Суйбянь, которым нужно будет управлять игрокам.
Видео доступно на YouTube-канале Zenless Zone Zero. Права на видео принадлежат HoYoverse.
Персонажи и баннеры Zenless Zone Zero 2.0
В версии 2.0 в игре появятся два новых персонажа S-ранга — Цзюй Фуфу и Исюань. Получить их можно будет в ходе временных баннеров, одновременно будут доступны старые легендарные герои.
Кроме того, в первой половине обновления можно будет получить нового A-героя Пань Иньху.
- Первая половина (с 6 июня) — Исюань + реран Астры.
- Вторая половина (с 27 июня) — Цзюй Фуфу + реран Цезарь.
Исюань также получит альтернативный скин.
Фото: HoYoverse
Награды к годовщине ZZZ
Выход нового большого патча совпадёт с юбилеем — один год с релиза игры. В честь этого разработчики подготовили для игроков ряд подарков:
- бесплатный персонаж S-ранга;
- амплификатор S-ранга;
- 1 600 полихромов;
- эксклюзивный аватар и титул.
За выполнение дополнительных заданий и участие в событиях патча игроки могут дополнительно получить 20 шифрокопий, 10 банбулетов и новый костюм для главного героя.
Фото: HoYoverse
Другие изменения
В версии 2.0 вместе с расширением Нью-Эриду и каверн появится новая 3D-карта и улучшенная система навигации, которая сделает исследование игрового мира удобнее. Новые маяки разлома позволят восстанавливать выносливость, возрождаться, телепортироваться и так далее.
В игре также появится новый боевой контент и предметы для развития персонажей — драйв-диски, амплификаторы и банбу.