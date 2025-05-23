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Стартовали съёмки музыкального сериала «В лето сбежим»

Стартовали съёмки музыкального сериала «В лето сбежим»
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Компания Оkko сообщила о старте съёмок нового сериала «В лето сбежим». Драматическое шоу с элементами мюзикла снимает Александра Кармаева («Хуже всех»).

Фото: Оkko

Фото: Оkko

Фото: Оkko

Фото: Оkko

Главной героиней сериала станет 16-летняя Соня. Она начинающий музыкант и мечтает выступить хедлайнером на крутом фестивале со своей песней. Она влюблена в баристу Женю, который хочет стать дизайнером различных шоу и уехать в Москву. Не желая потерять свою любовь, Соня врёт ему, сказав, что она организует летний музыкальный фестиваль и им нужен дизайнер.

Титульную роль сыграет актриса и певица Анфиса Третьякова. В сериале также снимутся Глеб Шевнин («Маме снова 17»), Софья Аржаных («Цикады») и Наталья Земцова («Эпидемия»). Всего в шоу будет 10 серий.

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