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Фильм «Индиана Джонс и последний крестовый поход» вновь покажут в кинотеатрах ко Дню отца

Фильм «Индиана Джонс и последний крестовый поход» вновь покажут в кинотеатрах ко Дню отца
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Издание Collider сообщило, что в кинотеатрах США вновь покажут фильм «Индиана Джонс и последний крестовый поход». Приключенческую картину перевыпустят в честь Дня отца, а сеансы пройдут 14, 15 и 18 июня.

На показах со вступительным словом выступит кинокритик и историк Леонард Малтин. Он расскажет, почему картина остаётся актуальной даже в наше время.

«Индиана Джонс и последний крестовый поход» — это третья часть франшизы из пяти фильмов про харизматичного археолога. Именно в этой картине появляется отец главного героя Генри Джонс, сыгранный Шоном Коннери («Скала»). Лента повествует об их взаимоотношениях на фоне поиска древнего артефакта, потому не удивительно, что фильм выбрали для показа в День отца.

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