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Marvel отложила ещё три фильма после переноса «Мстителей» — СМИ

Marvel отложила ещё три фильма после переноса «Мстителей» — СМИ
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Издание Exhibitor Relations Co. сообщило, что студия Marvel отменила даты релизов трёх безымянных фильмов. Премьера картин должна была состояться 2 февраля и 6 ноября 2026 года, а также 5 ноября 2027 года. Таким образом, до фильма «Мстители: Судный день» выйдет всего две ленты от Marvel.

Инсайдеры также отмечают, что «Человек-паук: Совершенно новый день» тоже могут перенести. Всё потому, что съёмки фильма стартуют не раньше августа. Поэтому авторам может потребоваться больше времени на производство.

Даты выхода ближайших фильмов Marvel

  • «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» — 25 июля 2025 года
  • «Человек-паук: Совершенно новый день» — 31 июля 2026 года
  • «Мстители: Судный день» — 18 декабря 2026 года
  • «Мстители: Секретные войны» — 17 декабря 2027 года

В ближайшие годы у Marvel выйдет сразу несколько сериалов: «Железное сердце», «Глаза Ваканды», второй сезон «Сорвиголова: Рождённый заново», «Чудо-человек», «Квест Вижна», «Каратель», «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» и «Люди Икс ’97».

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