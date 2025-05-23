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В EA Sports FC 25 вышла «Команда сезона» испанской Ла Лиги

В EA Sports FC 25 вышла «Команда сезона» испанской Ла Лиги
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23 мая в EA Sports FC 25 начался пятый этап крупного события «Команда сезона» (Team Of The Season — TOTS). В режиме Ultimate Team появились усиленные карточки лучших футболистов, особенно проявивших себя в последние девять месяцев в испанской Ла Лиге. Их можно получить в наборах или приобрести на трансферном рынке за внушительную сумму.

Так, в команду лучших игроков сезона Примеры вошли сразу 22 футболиста — в основном он состоит из футболистов «Реала» и «Барселоны». Самый высокий рейтинг в 97 баллов получили Ламин Ямаль, Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем и Рафинья.

Мужская «Команда сезона» Ла Лиги в EA Sports FC 25

Фото: EA Sports

Фото: EA Sports

В игру также добавили лучших футболисток женской Ла Лиги — её возглавила полузащитница «Барселона» Алексия Путельяс с рейтингом 97.

Женская «Команда сезона» Ла Лиги в EA Sports FC 25

Фото: EA Sports

Лучшие игроки сезона Ла Лиги будут доступны до 30 мая 20:00 мск. После этого последуют лучшие спортсмены других чемпионатов, а сборник из лучших игроков TOTS появится в игре 6 июня.

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