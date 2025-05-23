Стал известен актёрский состав фильма про Достоевского «Жена игрока»

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что к актёрскому составу фильма про жену писателя Фёдора Достоевского «Жена игрока» присоединились Кристиан Фридель («Зоны интересов») и Вики Крипс («Призрачная нить»). Производство биографической картины должно начаться в июне этого года.

Фильм станет экранизацией книги Эндрю Д. Кауфмана «Жена игрока: правдивая история любви, риска и женщины, которая спасла Достоевского». Главная героиня картины — Анна Сниткина, которая помогает своему мужу писателю справиться с тяжёлой зависимостью от азартных игр. Она также стала первой женщиной-издателем в истории русской литературы.

Главные роли сыграют Эйми Лу Вуд («Белый лотос») и Мэтт Диллон («Дом, который построил Джек»). Режиссёром картины выступит Малгожата Шумовская («Лицо»).