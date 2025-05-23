Стала известна точная дата выхода Elden Ring Nightreign

Студия FromSoftware опубликовала точный график релиза Elden Ring Nightreign — кооперативного экшена в культовой вселенной. Игра выйдет уже в ночь на 30 мая в том числе в России. Предзагрузка игры стартует за два дня до выхода — 28 мая.

Так, на консолях PlayStation и Xbox релиз состоится в 00:00 по местному времени аккаунта. На ПК в Steam релиз состоится в 1:00 мск.

Точная дата выхода Elden Ring Nightreign

Консоли PS5 и Xbox Series — 30 мая в 00:00 по местному времени аккаунта.

— 30 мая в 00:00 по местному времени аккаунта. ПК (Steam) — 30 мая в 1:00 мск.

Фото: FromSoftware

Elden Ring Nightreign — кооперативная игра на трёх человек с элементами роглайка. Геймерам нужно будет сражаться с врагами и пытаться пережить три дня, прокачивая своих персонажей. В конце сессии они встретятся с главным боссом локации.