Apple выпустит «умные» очки с камерой и Siri в конце 2026 года — СМИ

Издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Apple планирует выпустить «умные» очки в конце 2026 года. Гаджет должен стать конкурентом популярному устройству Ray-Ban.

По данным портала, в очки будут встроены микрофоны, динамики и камеры. С помощью этих функций гаджет сможет анализировать окружающий мир и принимать телефонные вызовы. Пользователи также смогут слушать музыку и переводить речь с иностранных языков. Кроме того, в очках будет доступен голосовой помощник Siri.

Внутри компании проект назывался N50, но теперь — N401. Издание отмечает, что Apple преследует цель создать полноценные очки виртуальной реальности, однако до этого ещё далеко. Сама компания пока никак не прокомментировала информацию.

Ранее СМИ проводили опрос среди владельцев очков Apple Vision Pro. Многие пользователи жаловались на слишком высокую цену и непрактичность устройства.