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Появились новые кадры сериала «Чужой: Земля» — премьера 12 августа

Появились новые кадры сериала «Чужой: Земля» — премьера 12 августа
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Издание Entertainment Weekly показало новые кадры из сериала «Чужой: Земля». Премьера хоррора про инопланетных ксеноморфов состоится 12 августа на канале Hulu.

Фото: Entertainment Weekly/FX

Фото: Entertainment Weekly/FX

Фото: Entertainment Weekly/FX

Портал также взял интервью у исполнительницы главной роли Сидни Чендлер («Шугар»). Она рассказала, что будет играть андроида с мозгом реального ребёнка и ей придётся выживать в жестоком будущем. При этом актриса отметила, что не хочет сравнивать своего персонажа с героиней прошлых франшиз Рипли в исполнении Сигурни Уивер.

Я даже не хочу пытаться сравнивать своего персонажа с Рипли — это просто невозможно сделать. Но я надеюсь, что Венди понравится людям так же, как она понравилась мне. Она мой любимый персонаж из всех, кого мне приходилось играть. Мне кажется, что фильмы про «Чужого» — они о женщинах. Это касается как Рипли в фильмах, так и, конечно, того факта, что сами инопланетяне являются матриархальными — у них есть королева. Мой персонаж пытается понять, какова её роль в этом мире и заслуживает ли человечество того, чтобы выжить.

События сериала «Чужой: Земля» развернутся на Земле в 2120 году, за два года до событий фильма «Чужой». Будущий проект расскажет о вторжении опасных инопланетян на нашу планету, а местом действия выступят различные локации на разных континентах.

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