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Фильм «Лило и Стич» собрал рекордные $ 14,5 млн на предпоказах

Фильм «Лило и Стич» собрал рекордные $ 14,5 млн на предпоказах
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Издание The Hollywood Reporter сообщило, что фильм «Лило и Стич» собрал $ 14,5 млн на предварительных показах. Такие сборы стали рекордными среди игровых адаптаций мультфильмов Disney.

Картина обошла по выручке на предварительных показах «Русалочку», которая собрала $ 10,3 млн. Третье место занимает «Аладдин» — $ 7 млн. Таким образом, «Лило и Стич» может собрать рекордные $ 165 млн на расширенных выходных в честь Дня поминовения в США.

Ремейк знаменитого мультфильма «Лило и Стич» рассказывает о злобном инопланетянине Стиче: он сбежал от своих хозяев на Землю и встретил девочку по имени Лило, которая станет его новой семьёй. Ленте предрекают высокие стартовые сборы, а сама Disney якобы уже работает над продолжением. Премьера картины состоялась 23 мая.

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