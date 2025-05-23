Звезда «Претендентов» Джош О'Коннор сыграет в новом фильме Джоэла Коэна

Издание Deadline сообщило, что режиссёр Джоэл Коэн снимет новый фильм под названием Jack of Spades («Пиковый валет»). Съёмки картины культового автора стартуют летом в Шотландии.

Главную роль в ленте сыграет звезда «Претендентов» Джош О'Коннор. Подробности сюжета предстоящего фильма пока неизвестны.

Братья Джоэл и Итан Коэны сняли вместе такие легендарные картины, как «Большой Лебовски» и «Старикам тут не место». Сейчас режиссёры заняты созданием фильмов по отдельности. Для Джоэла «Пиковый валет» станет второй лентой, снятой без брата, — до этого он срежиссировал «Трагедию Макбета» с Дензелом Вашингтоном.