«Batrider — лютая имба»: ArsZeeqq назвал лучших героев патча 7.39 в Dota 2

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Тренер и аналитик Арсений ArsZeeqq Усов выделил самых интересных персонажей в Dota 2 после выхода обновления 7.39.

Арзик назвал три очевидных имба-героя — Batrider, Omniknight и Brewmaster.

Batrider — всем ясно, что лютая имба, тут даже спорить сложно, оба аспекта *** [крутые]. Omniknight — MieRo уже показал, что герой крутой. Бесплатный третий спелл с увеличенным ренжом это очень жёстко, героя прям вернули. Brewmaster очень сильно апнули, его уже постоянно берут в первый день в про-играх.

Кроме того, Усов назвал других интересных персонажей, которые могут себя проявить.

Моя любимая Death Prophet… её апают по чуть-чуть каждый патч. Ну вот сейчас-то она должна заиграть? Слишком приятные бонусы ей дали. Naga Siren — брейк с сетки, что может полностью поменять подход к драфтам, если этого героя будут брать. SF может опять появиться в драфтах у профессионалов, мне кажется, его интересно подняли. И Dazzle — был неплох даже после нерфов, теперь его немного подняли.