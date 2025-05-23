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Фэнтезийный сериал «Колесо времени» закрыли после третьего сезона

Фэнтезийный сериал «Колесо времени» закрыли после третьего сезона
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Компания Amazon объявила о закрытии сериала «Колесо времени». Это произошло спустя месяц после завершения третьего сезона шоу, который получал в целом положительные отзывы от критиков и зрителей.

Закрытие шоу связано с упавшими рейтингами сериала — с каждым эпизодом сериал терял всё больше аудитории, из-за чего проект стал попросту невыгоден для Amazon. Между тем компания всё же выдвинет третий сезон на премию «Эмми» в различных номинациях.

«Колесо времени» основано на одноимённом цикле писателя Роберта Джордана и рассказывает о простых юношах Ранде, Перрине и Мэте, на которых начинают охотиться Тёмный и его приспешники. Главные роли в проекте исполняли Розамунд Пайк («Исчезнувшая»), Джоша Страдовски («Просто друзья»), Маркус Ратерфорд («Шекспир и Хэтэуэй: Частные детективы») и Зои Робинс («Хроники Шаннары»). Шоураннером выступал Рэйф Джадкинс, сценарист «Анчартед: На картах не значится».

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