Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
DreamLeague S26. Групповой этап. День 6
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Mortal Kombat 1 не получит новых персонажей и историй

Mortal Kombat 1 не получит новых персонажей и историй
Аудио-версия:
Комментарии

Warner Bros. Games объявила в социальных сетях, что Mortal Kombat 1 больше не получит нового контента — будь то персонажи или сюжетные кампании. Разработчики из студии NetherRealm полностью переключаются на разработку своей следующей игры — по слухам, это файтинг Injustice 3 про супергероев комиксов DC.

Мы понимаем, что это разочарует фанатов, но нашей команде NetherRealm нужно переключить своё внимание на следующий проект, чтобы сделать его настолько замечательным, насколько это возможно.

Mortal Kombat 1 явно не стала хитом, на который рассчитывал издатель WB Games: игра не смогла превзойти результаты ни Mortal Kombat 11 (15 млн копий), ни Mortal Kombat X (11 млн копий). Тираж MK1 за полтора года составил 5 млн копий — и, похоже, темпы продажи сильно снизились, особенно на фоне сильных конкурентов в жанре: Street Fighter 6 и Tekken 8.

Материалы по теме
Mortal Kombat 1 — лучшая часть в истории «Мортал Комбат». Обзор игры
Видео
Mortal Kombat 1 — лучшая часть в истории «Мортал Комбат». Обзор игры
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android