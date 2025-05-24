Mortal Kombat 1 не получит новых персонажей и историй

Warner Bros. Games объявила в социальных сетях, что Mortal Kombat 1 больше не получит нового контента — будь то персонажи или сюжетные кампании. Разработчики из студии NetherRealm полностью переключаются на разработку своей следующей игры — по слухам, это файтинг Injustice 3 про супергероев комиксов DC.

Мы понимаем, что это разочарует фанатов, но нашей команде NetherRealm нужно переключить своё внимание на следующий проект, чтобы сделать его настолько замечательным, насколько это возможно.

Mortal Kombat 1 явно не стала хитом, на который рассчитывал издатель WB Games: игра не смогла превзойти результаты ни Mortal Kombat 11 (15 млн копий), ни Mortal Kombat X (11 млн копий). Тираж MK1 за полтора года составил 5 млн копий — и, похоже, темпы продажи сильно снизились, особенно на фоне сильных конкурентов в жанре: Street Fighter 6 и Tekken 8.