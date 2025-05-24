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Режиссёр Elden Ring Алекс Гарленд оказался большим фанатом игры

Режиссёр Elden Ring Алекс Гарленд оказался большим фанатом игры
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Режиссёр Алекс Гарленд два месяца назад провёл сессию на Reddit в честь выхода своего фильма «Под огнём», где отвечал на вопросы пользователей. Он рассказал, что уже не раз прошёл Elden Ring и с удовольствием играет в дополнение к игре.

Я без ума от дополнения Shadow of the Erdtree. Сейчас я прохожу игру на «Новая игра +6». Не хочу даже думать о том, сколько часов я наиграл. Никак не могу остановиться. Я постоянно открываю для себя что-то новое здесь.

Elden Ring — популярный ролевой экшен и наследник культовой серии Dark Souls. Недавно стало известно, что режиссёр Алекс Гарленд («Падение империи») снимет фильм по этой игре. Производством картины займётся студия А24 («Солнцестояние»).

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