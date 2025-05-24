Star Wars Battlefront 2 побила свой рекорд по онлайну в Steam

Игра Star Wars Battlefront 2 побила собственный онлайн-рекорд в Steam. По данным SteamDB, ночью в ней одновременно находилось около 12 384 человек. Прошлый рекорд был достигнут в январе 2021 года — тогда в онлайн-матчах одновременно сражались 10 489 пользователей.

Фото: SteamDB

Рост количества играющих связан, вероятно, с недавним выходом второго сезона сериала «Андор». На популярность также могло повлиять появление Дарта Вейдера в Fortnite. Недавно блогеры просили разработчиков сделать третью часть шутера и призывали пользователей больше играть во вторую.

Star Wars Battlefront 2 была выпущена в 2017 году на PlayStation 4, Xbox One и ПК. Поначалу игру восприняли холодно — всё из-за построенной прогрессии вокруг лутбоксов, откуда выпадают предметы, влияющие на игровой процесс. Скандал привёл к потере онлайна и даже снижению рыночной стоимости EA. Разработчики убрали такую функцию и со временем фанаты полюбили проект.