Боевик «Мастер» с Джейсоном Стэйтемом выйдет онлайн в России 27 мая

Боевик «Мастер» с Джейсоном Стэйтемом выйдет в онлайн-кинотеатрах «Иви», Okko и «Кинопоиск» 27 мая. За время проката сборы картины достигли более 300 млн рублей. Достичь такого результата фильму удалось за два месяца — премьера состоялась 27 марта.

Сюжет ленты повествует о мужчине, который бросает опасную работу ради счастливой тихой жизни и профессии строителя, но вынужден вернуться к основной работе и проявить свои истинные навыки после пропажи знакомой девушки.

Над сценарием «Мастера» работал Сильвестр Сталлоне, а режиссёром выступил Дэвид Эйр, недавно работавший со Стэйтемом над «Пчеловодом». В картине также снялись Джейсон Флеминг («Карты, деньги, два ствола»), Дэвид Харбор («Очень странные дела») и Чиди Аджуфо («Джентельмены»)