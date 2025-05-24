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Стартовал четвёртый сезон сериала «Ферма Кларксона» — вышли сразу 4 эпизода

Стартовал четвёртый сезон сериала «Ферма Кларксона» — вышли сразу 4 эпизода
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Сегодня на Amazon Prime Video вышло четыре эпизода сериала «Ферма Кларксона». Всего в шоу будет 8 серий — следующие две выйдут 30 мая, а последние две — 6 июня.

Видео доступно на YouTube-канале The Grand Tour. Права на видео принадлежат Amazon Prime Video.

Продолжение реалити-шоу со звездой Top Gear и The Grand Tour посвящено новому бизнесу Кларксона — ведущий откроет полноценный паб. Для этого артист выкупил заброшенное здание где-то в британской глуши и сделал в нём полноценный ремонт, столкнувшись с рядом других проблем.

«Ферма Кларксона» стартовала в 2021 году. Сериал от Amazon Prime Video был принят с восторгом. На Rotten Tomatoes первый сезон получил 100% «свежести» от критиков и 98% от зрителей. Второй сезон оценили так же, а у третьего вырос зрительский рейтинг — до 99%.

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