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Зрители оценили ремейк «Лило и Стич» на уровне оригинального мультфильма

Зрители оценили ремейк «Лило и Стич» на уровне оригинального мультфильма
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23 мая в кинотеатрах вышел фильм «Лило и Стич». Спустя сутки компания CinemaScore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Игровая адаптация мультфильма Disney получила оценку «А». Точно такой же рейтинг был у оригинальной картины 2002 года.

Фото: CinemaScore

Ремейк знаменитого мультфильма «Лило и Стич» повествует о злобном инопланетянине Стиче: он сбежал от своих хозяев на Землю и встретил девочку по имени Лило, которая станет его новой семьёй. Однако проблемы появляются у сестры девочки, Нани — она не может одновременно работать и справляться с буйным ребенком с питомцем. Ленте предрекают высокие стартовые сборы, а сама Disney якобы уже работает над продолжением.

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