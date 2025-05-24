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Начались съёмки фантастического фильма «Московская касса невест» с Алексеем Воробьёвым

Начались съёмки фантастического фильма «Московская касса невест» с Алексеем Воробьёвым
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Киностудия Горького объявила о начале съёмок фильма «Московская касса невест». Производство фантастической картины происходит в Москве. Дата выхода ленты пока неизвестна.

Фото: Киностудия Горького

Фото: Киностудия Горького

Фото: Киностудия Горького

Сюжет фильма повествует о Лаврике — авантюристе и ловеласе из будущего. Он отправляется в 1913 год и пытается жениться на свободолюбивой девушке Варе.

Главную роль в «Московской кассе невест» сыграет звезда фильма «Больше чем футбол» Алексей Воробьёв. В картине также снимутся Анна Богомолова («Мастер и Маргарита»), Егор Дружинин («Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные») и Роман Маякин («Сергий против нечисти: Шабаш»). Режиссёром картины выступит Руслан Бальтцер («Джигалоу»).

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