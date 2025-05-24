Создатель «Андора» объяснил, почему ненавидит ремейк «Русалочки»

На канале The Paley Center for Media взяли интервью у создателя сериала «Андор» Тони Гилроя. Он рассказал, что ненавидит ремейк «Русалочки» из-за того, что фильму досталось удобное место для съёмок.

Когда мы начинали снимать первый сезон «Андора», у меня был офис в «Пайнвуде», и моё окно выходило на улицу. Мы пытались построить декорации для планеты Феррикс, которые располагались за 18 миль от меня. Потребовалось около шести акров земли, чтобы построить их, и много денег. А из моего окна была видна площадка чёртовой «Русалочки». Почему мне нельзя было использовать это место? Я действительно ненавидел «Русалочку». Потому что у них было то, чего у нас нет.

Шоураннер отметил, что ко второму сезону ситуация наладилась. На том месте, где снимали «Русалочку», команда построила декорации для планеты Горман.

Ремейк классического мультфильма Disney «Русалочка» вышел в 2023 году. Картина рассказывает о подводной принцессе Ариэль, которая влюбляется в человека и идёт на сделку с ведьмой Урсулой. Русалка получает ноги, но лишается своего прекрасного голоса. На создание фильма, по разным оценкам, могли потратить $ 476 млн. Лента собрала в прокате более $ 560 млн, однако набрала свыше 16 млн просмотров за первые пять дней на Disney+.