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Твиттер (X) не работает 24 мая — не грузится сайт, посты и картинки

Соцсеть X Илона Маска столкнулась со сбоями в России и в мире
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Пользователи мессенджера соцсети X (Twitter) 24 мая стали массово жаловаться на проблемы в работе сервиса. Первые ошибки появились около 15:12 мск, сейчас обращений на сайте Downdetector становится гораздо больше.

Фото: Downdetector

Отмечается, что в X не грузится лента новостей и вкладка с сообщениями. В соцсети на данный момент нельзя отредактировать свой профиль и перейти на другие аккаунты.

Причина происходящего пока неизвестна. С проблемами столкнулись как российские пользователи, так и жители других стран. Вполне вероятно, сервис столкнулся с массовыми техническими неполадками. Владельцы X пока не комментировали сбой в работе программы.

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