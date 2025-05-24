Sony сделает первую скидку на PS5 Pro уже в конце мая — инсайдер

Инсайдер billbil-kun рассказал, что первая скидка на PlayStation 5 Pro появится в рамках акции Days of Play («Время играть»). Стоимость консоли в Европе может опуститься с € 799 до € 749 (примерно 67 тыс. рублей). Такие скидки могут быть в Японии и Китае, откуда в основном PS5 Pro привозят в Россию. Потому распродажа может коснуться и пользователей из РФ.

По данным инсайдера, анонс скидки состоится за день до старта акции — 27 мая. Скидку в € 100 также могут получить обе версии PS5 Slim. Во время акции снизится и стоимость гарнитуры PS VR2 — она будет стоить € 399 (примерно 35 тыс. рублей) вместо € 449.

Ежегодная распродажа Days of Play пройдёт с 28 мая по 11 июня. Во время неё пользователей PlayStation ждут различные скидки на игры и подписки.