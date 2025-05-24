Создатель DOOM Джон Ромеро высоко оценил наследницу игры — DUSK

Создатель классического DOOM Джон Ромеро провёл стрим, где играл в шутер DUSK. Трансляция длилась два часа, по итогам которых легендарный разработчик остался доволен игрой.

Очень крутая игра, мне понравилось! Шикарная атмосфера, очень весело, куча секретов и много классического дизайна. Просто класс. Если у вас нет DUSK, то стоит купить! Парень, отличная работа! Одобряю выбор профессии.

Ромеро прошёл примерно половину первого уровня игры. При этом разработчик исследовал каждый уголок локации и опробовал разные виды оружия.

DUSK вышла на ПК в 2018 году. Её создал американский разработчик Дэвид Шимански, а выпустила студия New Blood Interactive. По сюжету игроку предстоит оказаться в зоне отчуждения в Пенсильвании, где обитают различные монстры из произведений Говарда Лавкрафта. DUSK сделан в стиле классических шутеров 90-х годов, таких как DOOM и Quake.