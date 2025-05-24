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«Это студия из одного человека»: Хейли Этвелл — о Томе Крузе

«Это студия из одного человека»: Хейли Этвелл — о Томе Крузе
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Издание DiscussingFilm поговорило с актрисой Хейли Этвелл («Первый мститель») по поводу фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата». Она рассказала, что звезда франшизы Том Круз отлично справился с руководством на съёмках фильмов.

Хейли снялась в седьмой и восьмой частях франшизы. Оба фильма снимали во время ограничений в связи с COVID-19 — тогда Том Круз во многом руководил съёмками.

Том Круз — это студия из одного человека. Он присутствует на всех этапах создания, но при этом у него есть способность чувствовать других людей. Он хочет, чтобы его коллеги хорошо себя ощущали.

Восьмая «Миссия невыполнима» вышла в кинотеатрах 23 мая. Картина рассказывает историю спецагента Итана Ханта, который должен положить конец искусственному интеллекту под названием «Сущность».

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