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Для эпизода «Любовь. Смерть. Роботы» Дэвид Финчер использовал 13 тысяч марионеток

Для эпизода «Любовь. Смерть. Роботы» Дэвид Финчер использовал 13 тысяч марионеток
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Издание IGN опубликовало видео про создание первого эпизода из нового сезона «Любовь. Смерть. Роботы». Серия, посвящённая группе Red Hot Chili Peppers, называется Can’t Stop — в честь знаменитого хита музыкантов. Снял её режиссёр Дэвид Финчер («Социальная сеть»).

Автор рассказал, что для создания эпизода использовалась технология захвата движения и анимация. Однако не обошлось и без практических эффектов — режиссёру понадобилось около 13 тысяч марионеток, чтобы воссоздать концерт рок-группы.

Я всегда хотел использовать марионеток в компьютерной графике. Поэтому я начал говорить об этом с шоураннером Тимом, и он сказал: «Да, это можно сделать. Нужны марионетки только участников группы?» А я сказал: «Нет, нужна ещё и толпа». Он посмотрел на меня и спросил: «Сколько людей в толпе?» А я сказал: «12, 13 тысяч». И когда он пришёл в себя, мы решили, что это то направление, в котором мы будем двигаться.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Netflix.

Четвёртый сезон антологии «Любовь. Смерть. Роботы» вышел 15 мая. Для зрителей стали доступны все 10 эпизодов шоу. Анимационный сериал состоит из отдельных серий, которые не связаны общим сюжетом и чаще всего создаются разными студиями. Их объединяет лишь тематическая связь с тремя темами из названия, хотя не в каждой серии обязательно присутствуют все три элемента.

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