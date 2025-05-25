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«Фильм о человеке, который дышит кино»: Хидео Кодзима — о «Миссии невыполнима 8»

«Фильм о человеке, который дышит кино»: Хидео Кодзима — о «Миссии невыполнима 8»
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Геймдизайнер Хидео Кодзима рассказал о своих впечатлениях после просмотра фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата». Создатель Metal Gear Solid и Death Stranding остался в восторге от картины и отдельно похвалил звезду франшизы Тома Круза.

Фильм начинается с приветствия Тома и заканчивается особенным взглядом, который он бросает в нашу сторону. Это фильм не о том, как Итан Хант спасает мир от угрозы цифрового господства. Это фильм о Томе Крузе, который ставит на кон свою жизнь в борьбе за спасение кинематографа, медленно исчезающего из нашего мира. Это фильм о человеке, который живёт и дышит кинематографом. В свои 61 я горжусь тем, что являюсь последователем Тома, которому 62 года.

Кодзима отметил, что надеется на продолжение франшизы. Сам Том Круз также заявлял, что готов сниматься в новых частях. Однако создатели делают упор на том, что «Миссия невыполнима: Финальная расплата» станет последней картиной в серии.

Восьмая «Миссия невыполнима» рассказывает историю спецагента Итана Ханта, который должен положить конец искусственному интеллекту под названием «Сущность». Премьера картины состоялась 23 мая, и зрители высоко оценили её: на CinemaScore у фильма стоит оценка «А-».

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