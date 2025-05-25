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Актёр Дэвид Теннант хотел сыграть Рида Ричардса в новой «Фантастической четвёрке»

Актёр Дэвид Теннант хотел сыграть Рида Ричардса в новой «Фантастической четвёрке»
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На фестивале MCM Comic Con один из фанатов поговорил со звездой сериала «Доктор Кто» Дэвидом Теннантом. Актёр рассказал, какого супергероя он хотел бы сыграть в кино.

Выбор Теннанта пал на Рида Ричардса из предстоящего фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги». При этом он отметил, что ничего не имеет против Педро Паскаля, который сыграл этого персонажа в супергеройской картине.

Если говорить о супергероях, то я немного положил глаз на Рида Ричардса, но, к сожалению, Marvel пошли в другом направлении. Хотя если это должен быть не я, то я рад, что его сыграл Педро Паскаль.

Теннант уже имел опыт съёмки в супергеройском сериале. Он сыграл антагониста «Пурпурного человека» в двух сезонах шоу «Джессика Джонс» на Netflix.

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги» выйдет в прокат 25 июля. Фильм расскажет о величайшей команде супергероев, которая будет вынуждена дать отпор пожирателю миров Галактусу, защищая свой дом.

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