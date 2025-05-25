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Каннский фестиваль 2025 (Канны 2025) — все победители, кто выиграл, лучшие фильмы

Триллер «Простая случайность» стал победителем Каннского фестиваля — 2025
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25 мая жюри 78-го Каннского кинофестиваля определило победителей в различных номинациях. Главную награду церемонии, «Золотую пальмовую ветвь», вручили триллеру «Простая случайность».

По сюжету главный герой картины Эгхбал попадает в ДТП вместе со своей беременной женой. После его берут в плен бывшие заключённые — они уверены, что он тот самый офицер, что пытал их в тюрьме.

Режиссёром фильма выступил известный иранский режиссёр Джафар Панахи («Офсайд»). Он уже не раз был номинирован на награды Каннского кинофестиваля, но главный приз автор получил впервые.

«Простую случайность» в США выпустила студия Neon — они уже шестой раз подряд побеждают на кинофестивале со своим фильмом. В прошлом году она также выиграла с картиной «Анора» с Юрой Борисовым.

Победители 78-го Каннского кинофестиваля

  • Лучший режиссёр — Клебер Мендонса Фильо («Тайный агент»)
  • Лучшая мужская роль — Вагнер Моура («Тайный агент»)
  • Лучшая женская роль — Надя Меллити («Младшая Дерньер»)
  • «Золотая камера» — «Торт президента»
  • Лучший сценарий — «Молодые матери»
  • Специальный приз жюри — «Воскрешение»
  • Приз жюри — «Сират» и «Звук падения»
  • Приз FIPRESCI — «Тайный агент»
  • Гран-при — «Сентиментальная ценность»
  • «Золотая пальмовая ветвь» — «Простая случайность».
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