В Dota 2 сыгран самый долгий матч — он шёл больше 24 часов

Российский стример Grusti_ne поставил рекорд по продолжительности одной игры в Dota 2. Изначально он планировал просто побить рекорд в 376 минут, но затем решил продолжить матч.

Обе команды договорились не заканчивать игру, чтобы установить уникальное достижение. В итоге карта в рейтинговом режиме продолжалась более суток — 1440 минут 2 секунды.

Фото: Grusti_me

За это время команды сделали более 2000 убийств, Legion Commander и Clockwerk набрали сотни стаков. Счёт самого стримера на Treant Protector составлял 11–3902–148.

Весь процесс Grusti_ne стримил на своём Twitch-канале, в прямом эфире за матчем наблюдали более 4,5 тыс. человек. Он стримил без перерыва более 26 часов подряд.