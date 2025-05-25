«Поднятие уровня в одиночку» стало лучшим аниме года на Crunchyroll Anime Awards 2025

25 мая состоялось Crunchyroll Anime Awards, на котором награждали аниме, вышедшее с осени 2023 года. На главную премию было номинировано шесть тайтлов, среди которых «Дандадан», «Подземелье вкусностей», «Провожающая в последний путь Фрирен», «Кайдзю номер восемь» и «Монолог фармацевта». Победителем стало «Поднятие уровня в одиночку».
Фото: Crunchyroll Anime Awards
По сюжету аниме, 10 лет назад открылись врата в другой мир, где люди могли убивать монстров, становясь охотниками. Им необходимо повышать свой уровень, чтобы быть сильнее. Главный герой Сон Джин-у был самого низкого ранга, когда оказался в подземелье, не подходящем ему по уровню. Но он выжил и смог выяснить секрет повышения ранга.
«Поднятие уровня в одиночку» также получило премии как лучший новый сериал и лучшее экшен-аниме. Наградой за лучшую анимацию удостоилось аниме «Клинок, рассекающий демонов: Тренировка столпов», а премию за лучший опенинг дали «Дандадану».
Победители Crunchyroll Anime Awards 2025
- Аниме года — «Поднятие уровня в одиночку»
- Лучшее полнометражное аниме — «Оглянись»
- Лучшее продолжение — «Клинок, рассекающий демонов: Тренировка столпов»
- Лучший новый сериал — «Поднятие уровня в одиночку»
- Лучшее оригинальное аниме — «Ниндзя Камуи»
- Лучшая анимация — «Клинок, рассекающий демонов: Тренировка столпов»
- Лучший дизайн персонажей — «Дандадан»
- Лучший режиссёр — Кэйитиро Сайто («Провожающая в последний путь Фрирен»)
- Лучшая работа художника-постановщика — «Провожающая в последний путь Фрирен»
- Лучшее романтическое аниме — «Голубая шкатулка»
- Лучшее комедийное аниме — «Магия и мускулы: Экзамен на звание Вестника Бога»
- Лучшее экшен-аниме — «Поднятие уровня в одиночку»
- Лучший исекай — «Re:Zero. Жизнь с нуля в альтернативном мире»
- Лучшее драматическое аниме — «Провожающая в последний путь Фрирен»
- Лучшее аниме в жанре повседневность — «Слишком много проигравших героинь!»
- Лучший главный персонаж — «Поднятие уровня в одиночку»
- Лучший второстепенный персонаж — «Провожающая в последний путь Фрирен»
- Лучший персонаж типа «должен защищать любой ценой» — Аня Форджер – второй сезон «Семья шпиона»
- Лучшая песня в аниме — «Otonoke» – Creepy Nuts («Дандадан»)
- Лучший саундтрек — «Поднятие уровня в одиночку»
- Лучший опенинг — «Otonoke» – Creepy Nuts («Дандадан»)
- Лучший эндинг — «Request» – Krage («Поднятие уровня в одиночку»)
- Лучший сэйю — Аой Юки (Маомао) – «Монолог фармацевта».