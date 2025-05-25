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Гейб Ньюэлл ответил российскому стримеру, который сыграл самую долгую игру в Dota 2

Гейб Ньюэлл ответил российскому стримеру, который сыграл самую долгую игру в Dota 2
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Глава Valve Гейб Ньюэлл отреагировал на рекорд российского стримера Grusti_ne, который провёл самый долгий матч в истории Dota 2.

Установив рекорд по продолжительности одной игры, Grusti_ne написал геймдизайнеру на почту и спустя пару часов получил лаконичный ответ в стиле Гейба: «Круто».

Фото: Grusti_ne

Рейтинговый матч в Dota 2 с участием Grusti_ne продолжался ровно сутки — 1440 минут. За это время команды сделали более 2000 убийств, Legion Commander и Clockwerk набрали сотни стаков. Счёт самого стримера на Treant Protector составлял 11–3902–148.

Весь процесс Grusti_ne стримил на своём Twitch-канале, в прямом эфире за матчем наблюдали более 4,5 тыс. человек.

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