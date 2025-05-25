Триллер «Хозяин» Юрия Быкова выйдет онлайн 4 июля — фильм не показывали в России

Фильм «Хозяин» режиссёра Юрия Быкова («Дурак») выйдет онлайн 4 июля. Премьера состоится на стриминговых сервисах Apple TV, Google TV и Prime Video. В России картина официально не вышла.

По сюжету «Хозяина» главный герой Иван Меньшов становится свидетелем аварии на трассе. Он спасает от смерти мужчину, который оказывается влиятельным силовиком. Мужчины начинают дружить, однако вскоре жизнь семьи Меньшова начинает превращаться в ад.

Главные роли в триллере сыграли Артём Быстров («Крик тишины»), Олег Фомин («День выборов») и Клавдия Коршунова («Территория»). Премьера фильма состоялась на Женевском кинофестивале в 2023 году, однако в кинотеатрах картина так и не вышла.