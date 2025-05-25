По DOOM: The Dark Ages сделали пластилиновый мультфильм

Аниматор Ли Хардкасл сделал мультфильм по DOOM: The Dark Ages. Короткометражка примечательна тем, что Палач Рока представлен в виде кота, а вся анимация сделана в пластилиновом стиле.

Видео доступно на YouTube-канале Lee Hardcastle. Права на видео принадлежат Lee Hardcastle.

В мультфильме есть все визитные карточки шутера: полёт на драконе, сражение против толпы демонов и щит-бензопила. Новая короткометражка Ли стал частью трилогии Claycat Doom. В неё также вошли мультфильмы по DOOM 2016 года и Eternal.

DOOM: The Dark Ages вышла 15 мая на PS5, Xbox Series и ПК. Новая часть стала приквелом франшизы, разворачивающейся в Средневековье. Игрокам предстоит в роли Палача расправляться с демонами и вновь встать на защиту человечества. В игре есть полная поддержка русского языка, включая озвучку.