Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Dallas 2025. Гранд Финал. День 6
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

По DOOM: The Dark Ages сделали пластилиновый мультфильм

По DOOM: The Dark Ages сделали пластилиновый мультфильм
Аудио-версия:
Комментарии

Аниматор Ли Хардкасл сделал мультфильм по DOOM: The Dark Ages. Короткометражка примечательна тем, что Палач Рока представлен в виде кота, а вся анимация сделана в пластилиновом стиле.

Видео доступно на YouTube-канале Lee Hardcastle. Права на видео принадлежат Lee Hardcastle.

В мультфильме есть все визитные карточки шутера: полёт на драконе, сражение против толпы демонов и щит-бензопила. Новая короткометражка Ли стал частью трилогии Claycat Doom. В неё также вошли мультфильмы по DOOM 2016 года и Eternal.

DOOM: The Dark Ages вышла 15 мая на PS5, Xbox Series и ПК. Новая часть стала приквелом франшизы, разворачивающейся в Средневековье. Игрокам предстоит в роли Палача расправляться с демонами и вновь встать на защиту человечества. В игре есть полная поддержка русского языка, включая озвучку.

Материалы по теме
«Дум» опять придумали заново. Обзор DOOM: The Dark Ages
«Дум» опять придумали заново. Обзор DOOM: The Dark Ages
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android