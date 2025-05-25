Появились первые детали Warhammer 40,000: Dark Heresy от авторов Rogue Trader

Российская студия Owlcat Games ответила на вопросы фанатов во время проведения специального стрима. Создатели рассказали о том, что прохождение их новой игры Warhammer 40,000: Dark Heresy займёт меньше времени, чем в Rogue Trader, — около 60 часов.

При этом сюжет кампании станет гораздо проработанней в плане вариативности, а у выбора будет больше последствий. Авторы проекта также отметили, что в игре главный герой будет аколитом — человеком, завербованным на службу к Инквизитору. Только позднее он сможет вырасти по рангу.

В студии рассказали, что в отряд игрока можно будет взять до шести персонажей — столько же, сколько и в Rogue Trader. При этом в игре будут доступны романы со спутниками. Что касается сюжета, то события игры будут разворачиваться вокруг Звезды-Тирана — губительной волны из Варпа, которая уничтожает всё живое.

Warhammer 40,000: Dark Heresy выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Дата выхода игры пока неизвестна.