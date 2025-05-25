Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Dallas 2025. Гранд Финал. День 6
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появились первые детали Warhammer 40,000: Dark Heresy от авторов Rogue Trader

Появились первые детали Warhammer 40,000: Dark Heresy от авторов Rogue Trader
Аудио-версия:
Комментарии

Российская студия Owlcat Games ответила на вопросы фанатов во время проведения специального стрима. Создатели рассказали о том, что прохождение их новой игры Warhammer 40,000: Dark Heresy займёт меньше времени, чем в Rogue Trader, — около 60 часов.

При этом сюжет кампании станет гораздо проработанней в плане вариативности, а у выбора будет больше последствий. Авторы проекта также отметили, что в игре главный герой будет аколитом — человеком, завербованным на службу к Инквизитору. Только позднее он сможет вырасти по рангу.

В студии рассказали, что в отряд игрока можно будет взять до шести персонажей — столько же, сколько и в Rogue Trader. При этом в игре будут доступны романы со спутниками. Что касается сюжета, то события игры будут разворачиваться вокруг Звезды-Тирана — губительной волны из Варпа, которая уничтожает всё живое.

Warhammer 40,000: Dark Heresy выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Дата выхода игры пока неизвестна.

Материалы по теме
Во что поиграть после «Андора»: все грядущие игры по «Звёздным войнам»
Во что поиграть после «Андора»: все грядущие игры по «Звёздным войнам»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android