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Фильм «Лило и Стич» стартовал с $ 340 млн и поставил рекорд Дня поминовения в США

Фильм «Лило и Стич» стартовал с $ 340 млн и поставил рекорд Дня поминовения в США
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По итогам первого уикенда фильм «Лило и Стич» заработал в прокате США $ 183 млн. Лента показала очень уверенный старт, заняв первую строчку в местных чартах и с большим отрывом обогнав «Миссию невыполнима: Финальная расплата».

Таким образом, ремейк «Лило и Стич» установил абсолютный рекорд Дня Поминовения. Ранее лучший результат на расширенных выходных в стране принадлежал боевику «Топ Ган: Мэверик» — лента с Томом Крузом стартовала со $ 160 млн в 2022 году.

Общие сборы «Лило и Стича» тем временем превысили $ 340 млн. Картина при относительно скромном бюджете в $ 100 млн технически уже окупилась и стала большим успехом для студии Disney. Тем временем неофициальная премьера ленты в России состоится 31 мая.

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