Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Dallas 2025. Гранд Финал. День 6
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Миссия невыполнима 8» стартовала со $ 190 млн — это рекорд для серии

«Миссия невыполнима 8» стартовала со $ 190 млн — это рекорд для серии
Аудио-версия:
Комментарии

По итогам первого уикенда и предварительных показов фильм «Миссия невыполнима: Финальная расплата» заработал в прокате США $ 77 млн — это рекорд для серии. Лента показала уверенный старт, уступив лишь «Лило и Стич» — за этот же срок картина собрала $ 183 млн.

Общие сборы новой «Миссии невыполнима» достигли $ 190 млн по всему миру. Для окупаемости ленте нужно показать стабильные сборы на протяжении ближайших недель. Фильм называют одним из самых дорогих в истории — бюджет составил около $ 400 млн из-за множества проблем в процессе создания.

Восьмая «Миссия невыполнима» рассказывает историю спецагента Итана Ханта, который должен положить конец искусственному интеллекту под названием «Сущность». Создатели ленты делают упор на то, что это будет финальная часть знаменитой серии боевиков, хотя сам Том Круз готов продолжить франшизу. Фильм неофициально доберётся до кинотеатров России уже 31 мая.

Материалы по теме
Роботы и богатыри в России. Почему стоит посмотреть фильм «Соловей против Муромца»
Роботы и богатыри в России. Почему стоит посмотреть фильм «Соловей против Муромца»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android