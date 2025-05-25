«Миссия невыполнима 8» стартовала со $ 190 млн — это рекорд для серии

По итогам первого уикенда и предварительных показов фильм «Миссия невыполнима: Финальная расплата» заработал в прокате США $ 77 млн — это рекорд для серии. Лента показала уверенный старт, уступив лишь «Лило и Стич» — за этот же срок картина собрала $ 183 млн.

Общие сборы новой «Миссии невыполнима» достигли $ 190 млн по всему миру. Для окупаемости ленте нужно показать стабильные сборы на протяжении ближайших недель. Фильм называют одним из самых дорогих в истории — бюджет составил около $ 400 млн из-за множества проблем в процессе создания.

Восьмая «Миссия невыполнима» рассказывает историю спецагента Итана Ханта, который должен положить конец искусственному интеллекту под названием «Сущность». Создатели ленты делают упор на то, что это будет финальная часть знаменитой серии боевиков, хотя сам Том Круз готов продолжить франшизу. Фильм неофициально доберётся до кинотеатров России уже 31 мая.