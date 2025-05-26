Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
DreamLeague S26. Групповой этап. День 8
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел седьмой эпизод сериала «Одни из нас» — второй сезон завершён

Вышел седьмой эпизод сериала «Одни из нас» — второй сезон завершён
Комментарии

26 мая состоялась премьера седьмого эпизода второго сезона сериала «Одни из нас». Продолжение вышло на телеканале HBO и в онлайн-кинотеатре HBO Max с русской озвучкой.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

Таким образом, второй сезон шоу подошёл к концу спустя полтора месяца после запуска. Он охватил примерно половину оригинальной видеоигры The Last of Us. Part 2 и рассказал лишь часть истории Элли на её пути мести.

Сейчас авторы работают над продолжением — съёмки третьего сезона «Одних из нас» должны стартовать в начале 2026 года. Судя по всему, он также выступит лишь связующим звеном для четвёртого сезона, который завершит историю проекта.

Материалы по теме
Роботы и богатыри в России. Почему стоит посмотреть фильм «Соловей против Муромца»
Роботы и богатыри в России. Почему стоит посмотреть фильм «Соловей против Муромца»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android