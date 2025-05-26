Во время сеанса фильма ужасов «Пункт назначения 6» в Аргентине обрушился потолок

На прошлых выходных в Аргентине произошёл необычный несчастный случай. Во время сеанса фильма ужасов «Пункт назначения: Кровные узы» на одного из зрителей частично обрушился потолок — он приземлился прямо на 29-летнюю Фиамму Виллаверде.

В этот день жительница Буэнос-Айреса праздновала свой день рождения вместе с дочерью и сестрой, как вдруг во время сеанса на неё упал кусок потолка. Фиамме очень повезло — она отделалась ушибами на плечах и спине, потому что именно в этот момент наклонилась вперёд.

Сразу после инцидента девушке вызвали скорую помощь и предложили урегулировать ситуацию в досудебном порядке. Сама Фиамма же намерена подать жалобу в местные органы власти — из-за полученных травм она уже несколько дней не может выйти на работу и периодически ходит в местную больницу на осмотры врачей.

В Сети тем временем сравнивают ситуацию с самой серией «Пункт назначения», которая посвящена нелепым смертям персонажей в самых неожиданных ситуациях. Как признаётся Фиамма, всё могло бы закончиться куда хуже, если бы она сидела на своём зрительском кресле ровно.