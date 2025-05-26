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Стартовал сериал «Прогулки с динозаврами» от BBC — шоу вернулось спустя 25 лет

Стартовал сериал «Прогулки с динозаврами» от BBC — шоу вернулось спустя 25 лет
Аудио-версия:
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25 мая на телеканале BBC стартовал сериал «Прогулки с динозаврами». Шоу о знаменитых вымерших животных вернулось спустя 25 лет после выхода оригинального шоу, которое стало хитом.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV+. Права на видео принадлежат Apple.

Новые эпизоды «Прогулок с динозаврами» рассказывают драматические истории отдельных динозавров, останки которых до сих пор находят ведущие мировые охотники за животными. Благодаря передовым научным достижениям эксперты могут более точно, чем когда-либо прежде, определить, как жили, охотились, сражались и умирали эти доисторические существа.

Всего в продолжение войдёт шесть эпизодов — по 50 минут каждый. Среди анонсированных динозавров точно появятся спинозавр (огромный хищник), юный трицератопс и лусотитан.

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