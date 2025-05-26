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«Я разочарован»: финал второго сезона «Одних из нас» получил смешанные отзывы зрителей

«Я разочарован»: финал второго сезона «Одних из нас» получил смешанные отзывы зрителей
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26 мая состоялась премьера седьмого эпизода второго сезона сериала «Одни из нас». Вместе с ним шоу официально ушло на паузу — съёмки продолжения должны стартовать в начале 2026 года.

Тем временем на агрегаторе IMDb сформировался рейтинг последнего эпизода — 7,4 балла из 10. Пользователи приняли серию смешанно: они ругают сумбурность сюжета, отсутствие какого-либо напряжения и сильные расхождения с оригинальной игрой The Last of Us Part 2. Однако некоторым финал пришёлся по душе — такие пользователи в основном хвалят актёрскую игру и темп повествования.

Фото: IMDb

Что пишут зрители о финале второго сезона «Одних из нас»

В эпизоде нет напряжения, нет сердечности, нет души. Это просто набор сцен, которые чувствуются пустыми, холодными и бессмысленными. Персонажи, которых я когда-то любил, напоминают безжизненных марионеток. События к чему-то ведут, но к чему? Плоское, безэмоциональное завершение сезона.
Очень плохая адаптация. Я искренне разочарован. Второй сезон мог бы уловить смелый, разрушительный дух The Last of Us Part 2. Но вместо этого он старается быть крайне безопасным, смягчая то, что должно было быть жестоким и незабываемым путешествием.
Шоу превратилось в видеоигру, в которой оставили только кат-сцены. Это спешное, невыразительное и разочаровывающее телевидение. Актёрская игра не впечатляет, диалоги не увлекают, а во всё происходящее веришь с трудом.
Да, эпизод и весь сезон как будто выпускали в спешке, но персонажи и сюжет вызывают неподдельные эмоции. А выбор Кейтлин Дивер на роль Эбби был, пожалуй, лучшим кастингом в сериале.
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