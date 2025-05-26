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Вышел русский трейлер фильма ужасов «Ритуал» с Аль Пачино — в кино с 26 июня

Кинокомпания «Вольга» представила дублированный трейлер фильма ужасов «Ритуал» с Аль Пачино и Дэном Стивенсом. Хоррор выйдет в кинотеатрах России через месяц — 26 июня.

Видео доступно во VK-группе Вольга. Права на видео принадлежат «Вольге».

Сюжет «Ритуала» повествует о двух священниках. Один из них подвергает свою веру сомнениям, другому не даёт покоя тяжёлое прошлое. Вместе им предстоит спасти одержимую девушку, проведя обряд экзорцизма.

В фильме также снялись Эшли Грин («Сумерки»), Патриша Хитон («Бетхофен») и Эбигейл Ф. Коуэн («Очень странные дела»). Хоррор основан на реальных событиях — истории Эммы Шмидт, которая считается наиболее тщательно задокументированным случаем экзорцизма в американской истории.

Постер «Ритуала»