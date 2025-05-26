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«В нём будет куда меньше Элли»: Белла Рамзи — о третьем сезоне «Одних из нас»

«В нём будет куда меньше Элли»: Белла Рамзи — о третьем сезоне «Одних из нас»
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26 мая состоялась премьера седьмого эпизода второго сезона сериала «Одни из нас». Вместе с ним шоу официально ушло на паузу — съёмки продолжения должны стартовать в начале 2026 года.

В честь выхода финальной серии исполнительница главной роли в шоу Бeлла Рамзи дала небольшое интервью изданию Variety. В нём звезда сериала заявила, что в третьем сезоне её персонажа будет куда меньше, чем во втором. Элли всё ещё будет важной частью сюжета, однако продолжение в первую очередь будет посвящено другим персонажам.

Я ещё не видела сценарий третьего сезона, но да, в продолжении будет меньше Элли. Я думаю, что я точно в нём сыграю, но меня будет куда меньше. Мы уже обсуждали эту тему с авторами. У меня есть примерное представление о третьем сезоне, но я не могу вам ничего рассказать.

Как предполагают зрители, третий сезон «Одних из нас» расскажет историю Эбби примерно в тот же временной период, что и приключения Элли и Дины в Сиэтле. Судя по всему, авторы шоу возьмут структуру из оригинальной видеоигры The Last of Us Part 2, вторая половина которой рассказывала о злейшем враге главной героини.

У третьего сезона «Одних из нас» пока нет даты выхода. В лучшем случае продолжение сериала выйдет во второй половине 2026 года.

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