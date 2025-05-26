Расписание выхода второго сезона сериала «Фубар» с Арнольдом Шварценеггером
Уже 12 июня состоится премьера второго сезона сериала «Фубар»с Арнольдом Шварценеггером. Шоу продолжит историю отца и дочери, которые внезапно обнаруживают, что работают над одним и тем же делом для ЦРУ. Герои переосмысливают свои сложные взаимоотношения и становятся настоящими партнёрами, а затем и семьёй.
В продолжение вновь войдёт восемь эпизодов — они будут доступны в день премьеры на Netflix с русской озвучкой.
Расписание выхода второго сезона сериала «Фубар»с Арнольдом Шварценеггером
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|12 июня
|2-я серия
|12 июня
|3-я серия
|12 июня
|4-я серия
|12 июня
|5-я серия
|12 июня
|6-я серия
|12 июня
|7-я серия
|12 июня
|8-я серия
|12 июня
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