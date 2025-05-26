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Сериал Фубар со Шварценеггером от Netflix, 2-й сезон (2025) — дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона сериала «Фубар» с Арнольдом Шварценеггером
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Уже 12 июня состоится премьера второго сезона сериала «Фубар»с Арнольдом Шварценеггером. Шоу продолжит историю отца и дочери, которые внезапно обнаруживают, что работают над одним и тем же делом для ЦРУ. Герои переосмысливают свои сложные взаимоотношения и становятся настоящими партнёрами, а затем и семьёй.

В продолжение вновь войдёт восемь эпизодов — они будут доступны в день премьеры на Netflix с русской озвучкой.

Расписание выхода второго сезона сериала «Фубар»с Арнольдом Шварценеггером

ЭпизодДата выхода
1-я серия12 июня
2-я серия12 июня
3-я серия12 июня
4-я серия12 июня
5-я серия12 июня
6-я серия12 июня
7-я серия12 июня
8-я серия12 июня
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