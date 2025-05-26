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В Call of Duty: Mobile добавят героев из культовой NieR: Automata

В Call of Duty: Mobile добавят героев из культовой NieR: Automata
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Разработчики Call of Duty: Mobile показали тизер будущей коллаборации с NieR: Automata. Уже 28 мая в мобильном шутере появятся герои культового экшена студии PlatinumGames.

Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty Mobile. Права на видео принадлежат Activision.

Так, уже 28 мая в игре стартует сезон Primal Reckoning — тогда в игру и добавят образы 2B, 9S и Командора, а также появится оружие ближнего боя из NieR: Automata. Можно ли будет получить их бесплатно или контент будет исключительно за донат, неизвестно.

Ранее Activision объявила о закрытии Call of Duty: Mobile Warzone. 19 мая шутер пропал из магазинов App Store и Google Play, однако серверы проекта всё ещё функционируют.

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