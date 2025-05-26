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Представлен телефон-раскладушка TCL Flip 4 5G c двумя экранами

Представлен телефон-раскладушка TCL Flip 4 5G c двумя экранами
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Китайская компания TCL представила кнопочный телефон-раскладушку Flip 4 5G. Устройство уже доступно в США по цене в $ 80 (около 6400 рублей).

TCL Flip 4 получил 3,2-дюймовый основной экран и дополнительный 1,77-дюймовый дисплей на задней крышке с возможностью просматривать уведомления, уровень заряда и время. Гаджет работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 с ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти с батареей объёмом 3000 мАч.

Основная особенность Flip 4 — поддержка 5G-связи, а также современных приложений YouTube, Google Maps и встроенного браузера. Устройство также оснащено разъёмом 3,5 мм для подключения проводных наушников и современным разъёмом Type-C.

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