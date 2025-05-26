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Бедные смеются, богатые плачут: 2 сезон 9 серия — где смотреть онлайн

Вышел девятый эпизод второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут»
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26 мая состоялась премьера девятого эпизода второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут». Шоу вернулось на телеканал ТНТ и в онлайн-кинотеатр Premier после небольшого перерыва.

В новом эпизоде Даша остаётся вообще без доступа к деньгам. Тем временем Катя травмирует ногу во время игры в теннис, Миша заботится о ней, и они сближаются. В доме появляется Настя, сестра Ирины. Яна делится с Артёмом травматичной историей. Лили пытается отменить спор со Стефаном, но он настроен решительно.

Вместе с появлением девятой серии стартовала вторая половина шоу. Всего во второй сезон проекта войдёт 16 эпизодов — они выходят с понедельника по четверг в 21:00. До финала истории осталось недолго, продолжение завершится 5 июня.

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