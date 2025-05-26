«Никогда не говори никогда»: авторы «Одних из нас» допустили возвращение Джоэла в будущем

Шоураннеры сериала «Одни из нас» Нил Дракманн и Крейг Мейзин не исключают, что Джоэл может вновь появиться в будущих сезонах экранизации The Last of Us.

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Геймдизайнер отметил, что создатели сериала не хотят закрывать эту историю.

Всегда полезно оставлять какие-то загадки, чтобы зрители могли использовать своё воображение и сами заполнить пробелы. Время от времени и мы обращаемся к этим загадкам, когда они важны для истории. Никогда не говори «никогда».

Мейзин напомнил, что авторы «Одних из нас» никогда не говорили, что Джоэл покинет сериал окончательно — и рассказал, что во втором сезоне использовать этого персонажа просто было сложнее.

Этот сезон был сильно завязан на смерти Джоэла. И когда Джоэл умирает, это настолько масштабно и впечатляюще, что у вас не так много возможностей узнать подробности, вам нужно сосредоточиться на том, что происходит после. Но я думаю, что в следующем сезоне у нас, вероятно, будет немного больше свободы действий.