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Завершились съёмки «Вольтрона» с Генри Кавиллом — фильма по известному аниме-сериалу

Завершились съёмки «Вольтрона» с Генри Кавиллом — фильма по известному аниме-сериалу
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Компания Amazon MGM Studios сообщила о завершении съёмочного процесса фильма «Вольтрон». Шоу основано на одноимённом аниме-сериале и переходит на стадию постпродакшена. Дата выхода новой версии с живыми актёрами пока неизвестна.

Одну из ключевых ролей в «Вольтроне» сыграет Генри Кавилл, известный по сериалу «Ведьмак» и «Лиге справедливости». Режиссёром будущей экранизации выступит Роусон Маршалл Тербер («Красное уведомление»).

Оригинальный сериал «Вольтрон» вышел в середине 1980-х и рассказывал о космических пилотах, которые управляют роботами, способными превращаться в единую боевую машину под названием Вольтрон. Всего шоу получило два сезона, второй завершился в 1985 году.

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