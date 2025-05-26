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«Третий сезон будет ещё безумнее»: Синди Суини — о своей роли в «Эйфории»

«Третий сезон будет ещё безумнее»: Синди Суини — о своей роли в «Эйфории»
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Звезда сериала «Эйфория» Синди Суини в новом интервью Empire рассказала о своём отношении к шоу и отношении к своему персонажу.

Актриса отметила, что очень любит Кэсси, несмотря на её безумный характер и то, что девушка совершает много ошибок.

Она несовершенна во многих отношениях, но делает всё это из-за любви. Любовь может быть грустной. Но это здорово — играть персонажа, который такой же сумасшедший, как и ты.

По словам Суини, в следующем сезоне градус только возрастёт.

Сэм Левинсон — блестящий режиссёр, с которым приятно работать. Я читаю сценарий, потом звоню ему и говорю: «Давайте сделаем ещё безумнее». А он такой: «Я полностью за». И этот сезон будет безумным для Кэсси. Да, ещё безумнее.

Ранее стало известно, что третий сезон «Эйфории» может стать последним.

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